Le 20e Incheon Pentaport Rock Festival débute aujourd’hui

Photo : YONHAP News

L’Incheon Pentaport Rock Festival, événement emblématique de la scène musical sud-coréenne, lance aujourd’hui sa 20e édition. Jusqu’au 3 août, 58 groupes, sud-coréens et étrangers, monteront sur la scène du Songdo Moonlight Festival Park.En tête d’affiche figure Pulp, qui fait son retour en Corée du Sud pour la première fois depuis 1978. Le groupe britannique légendaire interprétera, demain, son nouveau titre, « More », son premier depuis 24 ans, ainsi que ses tubes incontournables.Dimanche, la rappeuse américaine d’origine coréenne, Audrey Nuna, connue pour avoir prêté sa voix au girls band Huntrix dans le film « KPop Demon Hunters », et l’auteur-compositeur-interprète américain Beck, huit fois récompensé aux Grammy Awards, seront mis à l’honneur.Côté sud-coréen, Crying Nut, qui fête son 30e anniversaire, enchantera les amateurs de rock. Ces derniers auront aussi le plaisir de retrouver Jaurim, Nerd Connection ou encore 3rd Line Butterfly.