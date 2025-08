UFS : éventuel report des exercices et première participation de la Nouvelle-Zélande

Photo : YONHAP News

Certaines opérations des exercices militaires « Ulchi Freedom Shield (UFS) » entre Séoul et Washington, prévus mi-août sur le sol sud-coréen, pourraient être repoussées au mois prochain. Selon les autorités militaires sud-coréennes, les deux alliés envisagent le report de certains entraînements sur le terrain (FTX) en raison de la canicule, tout en maintenant comme prévu ceux de poste de commandement (CPX).Toutefois, il semble que l’opposition ferme de Pyongyang soit également prise en compte. Récemment, le nouveau ministre sud-coréen de la Réunification, Chung Dong-young, avait invoqué un ajustement de ces manœuvres, dans le cadre d’un geste d’apaisement envers la Corée du Nord.Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande y prendra part pour la première fois. Selon le Commandement des Nations unies (CNU), un peloton de 35 soldats néo-zélandais rejoindra la 2e division d’infanterie américaine, sous commandement onusien, pendant 90 jours. Le commandement a salué leur déploiement, affirmant que cette participation contribuerait à soutenir sa mission de maintien de la paix et de la stabilité dans la péninsule coréenne.Lors de la guerre de Corée, la Nouvelle-Zélande avait envoyé plus de 6 000 soldats au front. Depuis 1998, elle en déploie régulièrement aux opérations du CNU et sa commission militaire d’armistice.