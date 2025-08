Photo : YONHAP News

Alors que l’accord sur les droits de douane américains a été conclu entre la Corée et les États-Unis et que le gouvernement sud-coréen a présenté son plan de réforme fiscale, les indices de la Bourse de Séoul ont dégringolé ce 1er août.Le KOSPI, celui de référence, chute de 3,88 % pour retomber à 3 119,41 points. Le KOSDAQ, celui des valeurs technologiques, s’effondre de 4,03 % pour terminer la semaine à 772,79 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s’affaiblit face au billet vert. A la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s’achète 1 401,40 wons (+14,40 wons).