Photo : YONHAP News

Après la canicule, le retour de la pluie. Pour attaquer la première semaine du mois d’août, le ciel se couvre. Des alertes aux fortes pluies sont déclenchées dans les deux provinces de Gyeongsang et les précipitations devraient concerner tout le pays.De leur côté, les températures diminuent. Ce lundi matin, il fait 26°C à Séoul, Gwangju et Busan ainsi que 25°C à Gangneung, Daejeon, Jeonju et Daegu. Cet après-midi, il est attendu 30°C dans la capitale, 32°C à Gangneung, Daejeon et Jeonju, 33°C à Daegu ainsi que 31°C à Busan. Toutefois, en raison des pluies, l’humidité augmente et les valeurs ressenties sont plus importantes.