USTR : les tarifs douaniers doivent être acceptés comme un accord commercial

Photo : YONHAP News

Le représentant américain au Commerce (USTR) a déclaré qu'il ne resterait pas beaucoup d'accords à conclure en matière de négociations commerciales d'ici la fin de l’année. Dans une interview avec la chaîne Fox Business, Jamieson Greer a indiqué que les Etats-Unis n'avaient pas besoin de discussions supplémentaires avec leurs partenaires. Avant d'ajouter que les tarifs douaniers doivent s'interpréter comme la condition préalable à tout échange commercial.Le haut fonctionnaire a fait savoir que le président américain décidera le taux le plus raisonnable à adopter pour chacun des pays concernés et rappelé qu’il serait négociable en fonction des propositions faites sur les investissements, les importations ou l'ouverture des marchés. Mais il a annoncé que Donald Trump préfère les droits de douane aux accords commerciaux, si ces derniers ne comprennent pas d'investissements d'envergure aux Etats-Unis, ni d'autres concessions. Avant de préciser que celui-ci souhaite utiliser les tarifs douaniers afin de réduire le déficit commercial américain et de stabiliser l'industrie manufacturière.Quant aux négociations avec la Chine, Greer a expliqué que Washington souhaite des relations commerciales excellentes et saines avec Pékin, tout en réglant divers problèmes pour les rendre plus équilibrées et protectrices pour les industries américaines. Avant d'ajouter que son pays pourra se servir de ses atouts, dont les marchés boursiers, afin de réussir les négociations bilatérales.Pour finir, l’USTR a martelé que les nations ayant conclu un accord devraient respecter leurs engagements pour ne pas voir leurs tarifs retrouver les niveaux très élevés que Washington avait envisagé d'imposer initialement.