USTR : les nouveau tarifs douaniers sont quasi définitifs

Photo : YONHAP News

Les tarifs douaniers américains, dont l'entrée en vigueur est prévue jeudi 7 août, ne pourront pas être abaissés. C'est ce qu'a annoncé le Bureau du représentant du commerce (USTR) en réaction aux demandes de négociations de la Suisse et du Canada.Berne a ainsi écopé d’un taux de 39 % pour ses produits importés aux Etats-Unis, soit 8 % de plus que le chiffre publié en avril et deux fois plus important par rapport à l'Union européenne. De son côté, Ottawa souhaite baissé les 35 % de droits de douane imposés à son encontre.Selon le représentant au commerce, Jamieson Greer, le retour en arrière sera impossible même après la fin du deuxième mandat de Donald Trump. En effet, selon lui, ses successeurs devraient maintenir ces tarifs qui garantissent un certain niveau de recettes et évitent de chercher d'autres ressources pour le budget national.Les recettes générées par les droits de douane, entre le 1er janvier 2025 et aujourd'hui, ont atteint environ 150 milliards de dollars, soit deux fois plus par rapport à l'an dernier.Toutefois, selon des analystes, ces tarifs douaniers qui sont passés de 2,5 % à plus de 15 % pèsent lourd sur les ménages américains, qui devraient ainsi voir leur budget augmenter de 2 400 dollars. Une analyse réfutée par l'administration Trump, qui la juge partisane.