Hyundai et Kia : forte hausse des ventes aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Les deux constructeurs sud-coréens Hyundai et Kia ont enregistré une croissance à deux chiffres aux Etats-Unis en juillet, notamment grâce à la hausse des ventes de véhicules électriques.Selon leurs filiales américaines, Hyundai a vendu 79 543 véhicules le mois dernier, soit une augmentation de 15 % par rapport à juillet 2024. Les ventes au détail ont atteint 73 064 unités, en progression de 18 %. Les modèles écoresponsables, dont les véhicules électriques, représentent 32 % de ce total. Le SUV électrique Ioniq 5 a vu ses ventes bondir de 71 %, suivi de près par les modèles Santa Fe et Palisade, qui ont enregistré des hausses respectives de 54 et 59 %. Avec une progression spectaculaire de 152 %, la version hybride du Santa Fe confirme son succès sur le marché américain.De son côté, Kia a vendu 71 123 véhicules enregistrant une hausse de 12 % comparé à l’année précédente. Les ventes au détail ont progressé de 9 %, atteignant un nouveau record. Les modèles écologiques et les SUV ont fortement contribué à cette performance, avec des hausses respectives de 14 et 12 %. La nouvelle version électrique EV9 a séduit le marché avec 1 737 ventes, soit une poussée de 90 % par rapport au mois précédent.Cette ruée vers les voitures électriques s’expliquerait notamment par l’abrogation imminente de l’IRA, la loi sur la réduction de l’inflation, dont l’aide peut aller jusqu’à 7 500 dollars pour l’achat d’une automobile électrique. Cette mesure, votée dans le cadre d’un vaste plan de réduction fiscale au Congrès américain, prendra fin le 30 septembre.Malgré la hausse des droits de douane sur les voitures et pièces importées décidée par l’administration Trump au printemps, Hyundai et Kia ont jusqu’ici absorbé l’impact financier sans répercuter ces coûts sur les prix de vente de leurs véhicules.