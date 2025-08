Photo : YONHAP News

Le chiffre d'affaires des petits commerçants a augmenté de 2,2 % en moyenne au cours de la première semaine de distribution des bons de consommation. C’est ce que révèlent les données rendues publiques par la société d'informations sur la gestion des petits entrepreneurs (KCD), ayant analysé les transactions par carte entre le 21 et le 27 juillet.Par secteur d’activité, les opticiens ont connu la plus forte croissance (+56,8 %), suivis par les magasins de vêtements (+28,4 %), les restaurants de nouilles (+25,5 %) et les instituts de langues étrangères (+24,2 %).Par région, le Gyeongsang du Sud, le Jeolla du Nord et le Gangwon ont bénéficié le plus de la mesure gouvernementale visant à relever la demande intérieure avec un gain compris entre 9,4 % et 6,8 %. En revanche, les petits commerçants de Séoul et de l'île méridionale de Jeju ont vu leurs recettes diminuées respectivement de 4 et de 0,8 %.