Séoul et Washington discutent de la date du sommet Lee-Trump

A son retour de Washington, où il effectuait son premier déplacement depuis sa prise de fonction, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a été interrogé sur le sommet à venir entre Lee Jae Myung et Donald Trump. Pour rappel, lors de l’annonce de la conclusion de l’accord sur les tarifs douaniers entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, le président américain avait invité son homologue à la Maison Blanche dans les deux semaines.Cho Hyun a ainsi indiqué ne pas pouvoir confirmer la date de cette rencontre, affirmant que les deux pays continuent de la coordonner et que les discussions sont en bonne voie. Plusieurs options seraient sur la table, mais il est probable qu’elle ait lieu la dernière semaine du mois d’août.Au cours de sa visite dans la capitale américaine, le chef de la diplomatie sud-coréenne a rencontré plusieurs sénateurs ainsi que de hauts responsables de l’administration Trump. Parmi eux, Pete Ricketts, qui dirige le sous-comité pour l’Asie orientale et le Pacifique de la commission des relations étrangères de la Chambre haute. Leurs échanges ont été consacrés à l’alliance bilatérale, à la coopération trilatérale avec le Japon, à la question nucléaire nord-coréenne et à l’accord douanier. Le sénateur Ricketts a souligné le soutien du Congrès à l’engagement américain envers la défense de la Corée du Sud, au maintien des GI’s qui y sont présents à leur niveau actuel et à la dissuasion élargie.Dans une interview avec le Washington Post publiée hier, Cho a affirmé croire que le nombre et le rôle des troupes américaines stationnées dans le sud de la péninsule resteront identiques à ceux actuels.Enfin, au sujet des liens avec la Chine, le plus haut diplomate sud-coréen a expliqué que Séoul entendait maintenir de bonnes relations avec elle, tout en travaillant main dans la main avec Washington et Tokyo, afin de dissuader Pékin de menacer l’ordre international.