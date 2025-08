Yang Geum-deok a reçu la médaille de l'ordre national du mérite

Photo : YONHAP News

Yang Geum-deok, survivante du travail forcé sous l'occupation japonaise et défenseur de longue date des droits des autres survivants, a reçu la médaille « Moran ». La Commission nationale des droits humains de Corée (NHRCK) a annoncé hier lui avoir remise, trois ans après l'opposition du gouvernement précédent.La deuxième plus haute distinction de l'ordre du mérite civil lui a été décernée en hommage à ces contributions à la nation et à la société à travers ses activités en faveur des droits de l'Homme. Pour rappel, la remise de cette médaille avait été envisagée en 2022 mais annulée en raison de la contestation du ministère des Affaires étrangères de l'époque.Née en 1929 à Naju, près de Gwangju, Yang fut déportée à Nagoya, au Japon, en 1944 pour être soumise au travail forcé dans une usine de fabrication d'avions de Mitsubishi. En 1992, elle avait intenté le premier procès de dédommagement contre le gouvernement nippon et demandé des excuses de Tokyo durant trois décennies, mais en vain. Elle est actuellement hospitalisée dans un hôpital de soins de longue durée, situé à Gwangju, dans le sud-ouest du pays.