Le pape Léon XIV annonce sa venue à Séoul en 2027

De nombreux jeunes catholiques du monde entier se sont rassemblés sur l’esplanade de Tor Vergata à Rome à l’occasion du Jubilé des Jeunes 2025. Lors de la messe de clôture, célébrée le 3 août, le pape Léon XIV a déclaré qu’ils étaient le signe qu’un autre monde est possible.Le souverain pontife a évoqué un monde de fraternité et d'amitié où les conflits ne sont pas résolus par les armes mais par le dialogue. Il a également adressé un message de solidarité aux jeunes qui souffrent dans les zones de conflit, citant spécifiquement Gaza et l’Ukraine.Clôturant la veillée de prière, le Saint-Père a donné rendez-vous aux jeunes catholiques à la prochaine Journée mondiale de la jeunesse (JMJ), qui se déroulera à Séoul du 3 au 8 août 2027. Il s’agira alors de sa première visite officielle en Corée du Sud. Des centaines de milliers de fidèles sont attendus dans la capitale du pays du Matin clair pour cet événement spirituel exceptionnel.Le Jubilé est un événement célébré tous les 25 ou 50 ans par l’Église catholique. Cette édition, débutée le 24 décembre 2023, s’achèvera le 6 janvier 2026. La semaine du 28 juillet au 3 août a été spécialement dédiée aux fidèles âgés de 18 à 35 ans, venus de plus de 146 pays. Il s’agissait du tout premier grand rassemblement avec le pape, élu en mai dernier. Le Vatican estime que plus d’un million de personnes y ont participé.