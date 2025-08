Parlement : bras de fer autour des amendements controversés

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, un nouveau bras de fer s’annonce entre le Minjoo et le Parti du pouvoir du peuple (PPP). Ce 4 août, la majorité présidentielle entend soumettre au vote, en séance plénière, une série de propositions d’amendement polémiques. C’est la dernière étape de la procédure de leur adoption au Parlement.Les textes visent pour l’essentiel à réformer la gouvernance des trois chaînes de télévision publiques, KBS, MBC et EBS, ainsi qu’à restreindre les employeurs à demander des dommages et intérêts à leurs employés grévistes.Impuissante face à la majorité, la première formation de l’opposition a décidé de recourir à l’obstruction parlementaire pour retarder le vote. Ses élus envisagent de tenir un discours marathon illimité, pour qu’un seul amendement puisse être adopté jusqu’à demain. Toutefois, le parti au pouvoir peut y mettre fin en invoquant le règlement de l’Assemblée nationale et en procédant à un vote de clôture du débat 24 heures après le début de celui-ci, pour passer ensuite au vote du texte.