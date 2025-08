Football : Son Heung-min quitte Tottenham

Photo : YONHAP News

Son Heung-min a annoncé qu’il quitterait Tottenham Hotspur cet été, mettant ainsi un terme à une aventure de dix saisons en Premier League. Il l’a annoncé lui-même le 2 août lors d’une conférence de presse à Séoul dans le cadre des Coupang Play Series 2025.Arrivé chez les Spurs en août 2015 en provenance du Bayer Leverkusen (Allemagne), Sonny s’est imposé comme l’un des attaquants les plus prolifiques du championnat anglais. Il a notamment remporté le titre de meilleur buteur lors de la saison 2021-2022 et a remporté la Ligue Europa (UEFA) lors de la saison 2024-2025.Malgré une prolongation de contrat en janvier dernier, le liant au club jusqu’en 2026, Son a fait part de son intention de relever un nouveau défi, évoquant son envie d’évoluer dans un environnement propice à sa préparation pour ce qui pourrait être sa dernière Coupe du monde en 2026.Une déclaration qui laisse entrevoir un possible transfert vers les États-Unis, l’un des pays hôtes. Selon le média britannique, Football London, l’attaquant sud-coréen aurait informé le nouvel entraîneur des Spurs, Thomas Frank, de son souhait de rejoindre le Los Angeles FC en MLS. Des négociations en ce sens ont eu lieu peu après la victoire sur Arsenal en match amical à Hong Kong (0-1), le 31 juillet dernier.Hier, le match amical joué face à Newcastle à Séoul a marqué les adieux officiels de Son le maillot de Tottenham. Les deux équipes se sont quittées dos à dos (1-1).