L’ex-ministre de la Défense dans le viseur du procureur spécial Lee Myeong-hyeon

Photo : YONHAP News

Les trois procureurs spéciaux, chargés d’enquêter sur les soupçons pesant sur l’ex-chef de l’Etat, Yoon Suk Yeol, et son épouse, poursuivent leurs travaux.Ce lundi, l’équipe du procureur Lee Myeong-hyeon a fouillé la voiture et le téléphone portable de l’ex-garde des Sceaux, Park Sung-jae. Deux anciens hauts responsables du ministère de la Justice, chargés respectivement de la gestion des informations du personnel, et de l’immigration, ont eux aussi fait l’objet d’une perquisition.Toutes ces opérations ont pour but d’élucider le soupçon de fuite de l’ex-ministre de la Défense, Lee Jong-sup, en poste de mai 2022 à octobre 2023. Deux mois après avoir quitté ses fonctions, celui-ci était dans le viseur du Bureau d’enquêtes sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO) pour ingérence dans les investigations du Corps de Marines sur la mort de l’un de ses conscrits, du nom de Chae, mobilisé pour les opérations de recherche des disparus lors des crus soudaines, en juillet 2023. Le CIO avait alors interdit à Lee de sortir du territoire. Toutefois, nommé brutalement ambassadeur en Australie, il s’était envolé en mars 2024 vers Canberra. Les enquêteurs cherchent à savoir si cette interdiction a été levée sur ordre de Yoon.De son côté, le procureur Min Joong-ki a convoqué, aujourd’hui, l’ancienne députée du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Kim Young-sun. Elle aurait sollicité l’ex-couple présidentiel pour appuyer son investiture à des législatives partielles de juin 2022, et ce par le biais de l’intermédiaire politique, Myung Tae-kyun.