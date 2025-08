Photo : YONHAP News

Les alertes à la pluie et à la canicule alternent en Corée du Sud. Ce mardi, les températures repartent à la hausse et la vigilance est de mise face aux maladies liées à la chaleur. Ce matin, il fait 27°C à Séoul et Busan, 25°C à Daejeon et Gangneung, 24°C à Jeonju ainsi que 26°C à Gwangju et Daegu. Cet après-midi, il est prévu 33°C dans la capitale, à Daejeon, Jeonju et Gwangju, 32°C à Gangenung et Busan ainsi que 35°C à Daegu.Le ciel sera en majorité dégagé toute la journée. Toutefois, des averses soudaines et intenses peuvent survenir en raison de l’instabilité atmosphérique.