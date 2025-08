Présidence : aucune discussion concrète concernant le possible sommet Séoul-Tokyo

Photo : YONHAP News

Alors que le président sud-coréen doit rencontrer son homologue américain d'ici deux ou trois semaines, rien de concret n’a été réalisé pour une éventuelle rencontre avec le Premier ministre japonais. C'est ce qu'a déclaré, hier, la porte-parole présidentielle lors d’un point presse.Toutefois, certains élus du Minjoo, le parti au pouvoir, évoquent les rencontres successives de Lee Jae Myung avec Donald Trump à Washington et avec Shigeru Ishiba à Tokyo. Des pronostics probables d'autant que le chef de l’Etat sud-coréen a souligné l'importance des relations bilatérales avec les Etats-Unis et le Japon.Selon des observateurs, un sommet Lee-Ishiba pourrait profiter au chef du gouvernement nippon, dont le poste est menacé ces derniers jours. Mais pour Séoul, pour que les préparatifs de cette entrevue aient lieu, il est nécessaire de fixer, dans un premier temps, le programme de celle avec le locataire de la Maison Blanche.Actuellement, le président Lee passe ses vacances sur l'île de Jeo près de Geoje au sud de la péninsule. Il examine la situation après l’accord commercial conclu avec Washington et dresse son programme politique tout comme diplomatique.