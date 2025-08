Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s'est entretenu au téléphone avec son homologue australien. C’est une première depuis sa prise de fonction. Cho Hyun et Penny Wong ont échangé pour renforcer une coopération bilatérale mutuellement bénéfique.Selon le ministère sud-coréen, Cho a rappelé à son interlocutrice que, lors du sommet tenu en juin dernier, Lee Jae Myung et Anthony Albanese sont convenus d'élargir les relations bilatérales. Il l’a également remerciée pour l’accueil chaleureux des émissaires spéciaux du président Lee, avant de s'engager à poursuivre la collaboration multiforme dont les échanges gouvernementaux de haut niveau.De son côté, Wong a souligné l'importance des relations Séoul-Canberra et exprimé son souhait d’une rencontre afin de dynamiser la communication et la coopération bilatérales.