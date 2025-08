Fonds de coopération Nord-Sud : Séoul prêt à le débloquer

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Réunification enchaîne les annonces pour apaiser les tensions avec Pyongyang. Chung Dong-young a cette fois promis de débloquer le Fonds de coopération Nord-Sud, si les ONG sud-coréennes réussissent à contacter le pays communiste pour lui fournir des aides humanitaires. Il en a fait part lors d’une rencontre, hier, avec les dirigeants du Conseil des organisations non gouvernementales pour la coopération intercoréenne (NCIC). Créé en 1999, ce collectif compte 67 associations.A cette occasion, le ministre a déploré que, l’an dernier, sous l’administration Yoon, le Fonds n’ait soutenu aucun projet humanitaire, en qualifiant cela de surprenant. Chung a également rappelé que son ministère avait supprimé la semaine dernière la directive limitant les contacts civils intercoréens.L’aide humanitaire à Pyongyang a été à son niveau le plus haut en 2007, s’élevant à près de 440 milliards de wons. Mais elle a diminué en raison du développement accéléré des programmes nucléaire et balistique du régime de Kim Jong-un, pour tomber à 900 millions de wons en 2023.