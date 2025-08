Photo : YONHAP News

Les prix à la consommation ont augmenté de 2,1 % en juillet sur un an, mais de 0,1 point de moins que le mois précédent, a annoncé aujourd’hui l’Institut national des statistiques (Kostat). L'inflation est ainsi supérieure à 2 % pour le deuxième mois consécutif.En détail, les cours de l’agroalimentaire ont progressé de 4,1 %, les produits halieutiques de 7,3 % et ceux d’élevage de 3,5 %. A l’inverse, les coûts des produits agricoles ont reculé de 0,1 %. Quant aux prix des services, ils ont rebondi de 3,1 %.L’inflation sous-jacente a grimpé de 2,3 % en glissement annuel. C’est un indicateur qui mesure l’évolution des prix en excluant les produits, dont les cours sont fluctuants, comme ceux agricoles et pétroliers.