Bousculade d'Itaewon : inauguration d'un comité commémoratif

Le gouvernement a inauguré hier un comité commémoratif en hommage aux victimes de la bousculade d’Itaewon. Lors de la cérémonie d'inauguration, le Premier ministre a annoncé s'engager à mettre en place un système plus solide afin de créer une communauté sûre, responsable et solidaire.Kim Min-seok a poursuivi en disant que, si le gouvernement de l'époque a amélioré les règlements de sécurité sur la gestion de l'affluence à la suite de la tragédie d’Halloween 2022, le cadre réglementaire ne suffit pas à garantir la sécurité de la population. Avant d'ajouter que ce nouveau comité est le point de départ pour que de tels événements ne se reproduisent plus.Celui-ci a été créé en vertu de la loi spéciale sur la bousculade mortelle qui avait fait 159 morts et près de 200 blessés. Présidé par le Premier ministre, il a comme membres gouvernementaux le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ainsi que le maire de la capitale.Côté civil, six membres y participent sur recommandation de l'Association des familles de victime, dont Kim Deok-jin de la Commission catholique pour les droits humains, et Hwang Pil-gyu, avocat de la Fondation GongGam pour les droits de l'Homme et le droit public.Lors de sa première réunion, ses règles de fonctionnement ont été établies. Les discussions ont également porté sur la création d'un mémorial et d'une fondation tout comme sur l'organisation d'événements commémoratifs.