Photo : YONHAP News

C’est désormais définitif. Le salaire minimum horaire sera de 10 320 wons en 2026, une revalorisation de 2,9 % par rapport à cette année. Soit 2 156 880 wons par mois sur la base de 209 heures mensuelles.Ce mardi, le ministère de l’Emploi et du Travail a officiellement notifié ce montant, tel qu’il a été décidé par les représentants du patronat, des syndicats et d’intérêt public. Ceux-ci l’ont fixé le 10 juillet pour la première fois en 17 ans par consensus tripartite.Si le taux de relèvement pour l’année prochaine est supérieur à ceux pour 2025 (1,7 %) et pour 2021 (1,5 %), il est le deuxième le plus faible pour la première hausse intervenue sous différents gouvernements.