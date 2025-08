BIFF 2025 : « No Other Choice » de Park Chan-wook en ouverture

Photo : YONHAP News

« No Other Choice », de Park Chan-wook, a été sélectionné pour ouvrir le prochain festival international du film de Busan (BIFF) dont la 30e édition aura lieu du 17 au 26 septembre. C’est ce qu’a annoncé, hier, le comité d’organisation.Celui-ci a expliqué son choix par les réponses à deux questions : « Quel est le film que les 5 000 spectateurs attendus au coup d’envoi du festival souhaiteraient regarder le plus ? », et « Quelle est l’œuvre susceptible de donner un nouveau souffle au monde cinématographique national ? ».Le dernier long-métrage du réalisateur sud-coréen est une adaptation du roman « The Ax » ou « Le Couperet » de l’Américain Donald Westlake. Lors du BIFF 2019, Park avait montré un grand intérêt pour cette histoire, exprimant son souhait de la transposer sur grand écran.Lee Byung-hun, qui y a joué le rôle principal, sera le maître de cérémonie du festival cette année.