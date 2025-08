Corée-Chine : le Bureau présidentiel tempère les propos de Cho Hyun

Photo : YONHAP News

La présidence sud-coréenne a tempéré les propos du ministre des Affaires étrangères, et a souligné que Séoul faisait avancer ses relations avec Pékin en se fondant sur son alliance solide avec Washington.Dans une interview avec le Washington Post, publiée dimanche, Cho Hyun avait affirmé que la Chine devenait plus ou moins problématique pour ses voisins d’Asie du Nord-Est. Tout en ajoutant que la Corée du Sud voulait maintenir de bonnes relations avec elle, et qu’elle envisageait de lui envoyer un message dans lequel elle exprimera son souhait de la voir respecter le droit international pour résoudre non seulement les préoccupations bilatérales, mais aussi celles régionales.Cette remarque a aussitôt fait réagir l’ambassade chinoise à Séoul. Hier, elle a affirmé que l’empire du Milieu entretenait de bonnes relations avec ses pays voisins, et que la plupart de ceux-ci priorisaient le renforcement de leur amitié et de leur coopération avec lui dans leur politique étrangère.Selon le Bureau présidentiel, dans ses propos, le chef de la diplomatie a voulu dire qu’il poursuivra ses efforts pour faire en sorte que les relations Séoul-Pékin contribuent à la stabilité et à la prospérité de la région, même en cas de divergences de vues sur certains dossiers.