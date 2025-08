COVID-19 : signature du contrat d’achat de 5,3 millions de doses

Photo : YONHAP News

L'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies de Corée (KDCA) a fait savoir, aujourd'hui, que le contrat d'achat de 5,3 millions de doses avait été signé pour la campagne de vaccination 2025/2026 contre la COVID-19. Elle doit débuter en octobre.Ces sérums ont été mis à jour pour cibler le variant LP.8.1 et recommandés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi que l'Agence européenne des médicaments (EMA). Parmi eux, 3,28 millions sont des produits de Pfizer. Le reste est de Moderna.Jusqu'ici, le gouvernement avait acheté lui-même les vaccins auprès des sociétés pharmaceutiques avec le budget de l’Etat. Mais cette année, le système adopté pour d'autres vaccinations préventives de niveau national est appliqué au coronavirus. Les fournisseurs ont ainsi été sélectionnés sous forme de marché public, en collaboration les collectivités locales, et devront gérer la conservation et la distribution des doses.Afin de minimiser le gaspillage, celles dont la date d'expiration arrive à échéance pendant la campagne de vaccination pourront s'échanger entre les collectivités locales. Celles restantes seront éligibles au retour dans la limite de 5 % de la quantité contractuelle.Dans ce contexte, Lim Seung-gwan, directeur de la KDCA, s'est engagé à vérifier tous les préparatifs en vue d'éviter toute perturbation dans l'approvisionnement en vaccins.