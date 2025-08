Cérémonie d’investiture populaire du 15 août : invitations transmises aux anciens chefs de l’Etat

Photo : YONHAP News

La présidence va remettre des invitations à la « cérémonie d’investiture populaire » du président Lee Jae Myung, prévue le 15 août sur la place de Gwanghwamun à Séoul, aux anciens chefs de l’État et à leurs conjointes.Lors d’un point presse tenu aujourd’hui, la porte-parole du gouvernement, Kang Yu-jung, a déclaré que Woo Sang-ho, le premier secrétaire présidentiel aux affaires politiques, se rendrait en personne auprès de Kwon Yang-sook, veuve de Roh Moo Hyun, et de Moon Jae-in et son épouse afin de leur transmettre le carton en personne.Kang a précisé que Lee Myung-bak, Park Geun-hye, ainsi que Kim Ok-sook et Lee Soon-ja, respectivement épouses de Roh Tae-woo et Chun Doo-hwan, seraient également conviés. Dans leur cas, c’est Kim Byung-wook, secrétaire adjoint aux affaires politiques, qui se chargera de la transmission, une fois leurs disponibilités confirmées.Ce geste, selon la voix de la présidence, témoigne à la fois d’une volonté de rendre hommage aux anciens dirigeants et à leurs familles, et d’un engagement concret du gouvernement Lee en faveur de l’unité nationale. Elle a conclu en affirmant que cette démarche devait être comprise comme une marque d’ouverture dépassant les clivages politiques ou idéologiques.