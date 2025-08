Hiroshima : Lee Jae Myung rend hommage aux Coréens touchés par les bombes atomiques

Photo : YONHAP News

A la veille du 80e anniversaire du bombardement atomique d’Hiroshima, le président Lee Jae Myung a exprimé ses pensées aux victimes coréennes et présenté ses condoléances à leurs familles. Son message a été publié aujourd’hui sur sa page Facebook, sous le titre : « Inscrire une promesse de paix sur une histoire de souffrance. »Le chef de l’État a rappelé que les deux largages de bombes sur le Japon avaient fauché instantanément d’innombrables vies humaines. Avant d’ajouter que les Coréens sur l’archipel avaient eux aussi été durement touchés, et que les survivants ainsi que leurs familles continuent de vivre dans la douleur.Lee a souligné qu’avec la mise en œuvre en 2017 de la loi spéciale sur le soutien aux victimes coréennes des attaques nucléaires, des bases concrètes d’assistance avaient été mises en place. Il a toutefois reconnu que, compte tenu du temps écoulé, beaucoup restait à faire, mais que le gouvernement poursuivra sans relâche ses efforts pour panser les blessures laissées par les événements tragiques de 1945. Avant de conclure en réaffirmant son engagement à défendre avec fermeté les valeurs de paix, afin que les horreurs de la guerre ne se reproduisent plus.