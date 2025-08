IA : cinq consortiums retenus pour développer un modèle de base sud-coréen

Photo : YONHAP News

Cinq consortiums dirigés par Naver Cloud, Upstage, SK Telecom, NC AI et LG AI Research ont été sélectionnés par le ministère des Sciences et des TIC pour développer un modèle de base d’intelligence artificielle (IA) représentatif de la Corée avec le soutien de l’Etat.Le ministère a indiqué avoir mené une évaluation écrite et orale auprès de quinze équipes candidates. Les critères d’évaluation incluaient notamment la capacité à concevoir un modèle de manière autonome, depuis sa conception initiale jusqu’à la phase de pré-entraînement, ainsi que l’engagement à proposer une version à code source ouvert, permettant le développement de variantes par les milieux industriel et académique.Le consortium de Naver Cloud prévoit de construire un modèle omni-modal, capable de comprendre et de générer des contenus issus de données hétérogènes, tels que le texte, l’image, l’audio ou la vidéo. Il vise ainsi à élargir l’accès à l’IA à l’ensemble de la population et de favoriser son adoption dans les secteurs industriels. Une plateforme nationale sera également déployée sur la base de ce modèle, accompagné d’un « AI agent marketplace ». Ouvert à tous, il permettra à chacun de concevoir, enregistrer et distribuer ses propres agents.De son côté, Upstage, a présenté un projet de modèle de langage avancé baptisé « Solar WBL », avec pour ambition d’assurer la souveraineté technologique du pays tout en bâtissant un écosystème durable. Le consortium entend proposer des services à grande échelle pendant trois ans, avec un objectif de plus de dix millions d’utilisateurs.