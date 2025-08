Hémicycle : fin de l'obstruction parlementaire, adoption d'un amendement relatif à l'audiovisuel

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale a mis un terme, cet après-midi, à l’obstruction parlementaire engagé 24 heures plus tôt par le Parti du pouvoir du peuple (PPP) afin de bloquer l’examen d'un des trois projets de loi sur l'audiovisuel. Les députés ont adopté, par 187 voix contre une sur 188 présents, une motion en ce sens.La séance a aussitôt repris avec le vote du texte. Il a été approuvé par 178 voix pour et 2 contre, sur les 180 élus participants au scrutin. A noter que les élus conservateurs n’y ont pas participé. Cette réforme prévoit notamment une réorganisation de la gouvernance de la KBS, la radio-télévision publique, avec pour objectif déclaré de renforcer son indépendance et sa neutralité éditoriale.Dans la continuité, le Parlement doit examiner un second projet de loi, toujours sur l'audiovisuel, mais le PPP a entamé une nouvelle opération d’obstruction pour tenter d’en retarder l’adoption.