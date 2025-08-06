JP Morgan relève sa prévision de croissance de la Corée du Sud à 0,7 %

Photo : YONHAP News

Les grandes banques d’investissement étrangères continue de revoir à la hausse leurs prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Corée du Sud pour cette année. En particulier, JP Morgan a relevé la sienne à 0,7 %, soit 0,2 point de plus en un mois. Pour rappel, elle était l’une des plus pessimistes.Dans un rapport publié le 24 juillet, la banque d’investissement américaine a estimé que la croissance sud-coréenne était légèrement supérieure aux prévisions du marché pour le deuxième trimestre, grâce à la performance des exportations et de l’industrie manufacturière. Malgré un effet de correction au troisième trimestre, elle prévoit que les mesures de relance budgétaire devraient en atténuer l’impact.De son côté, en tenant compte des résultats récents des négociations commerciales Séoul-Washington, Goldman Sachs a également corrigé son estimation de 1,1 à 1,2 %. Pour elle, l’accord contribuait à réduire l’incertitude liée aux droits de douane sur certains produits, notamment les semi-conducteurs. Avant de préciser que le pays du Matin clair ne se trouvait pas dans une position défavorable par rapport aux autres. Quant à Citi, de 0,6 à 0,9 %.La moyenne des prévisions de huit grandes banques d’investissement s’élevait ainsi à 1 % fin juillet.Enfin, la Banque de Corée (BOK) pourrait également relever ce mois-ci ses prévisions. En mai dernier, elle tablait sur une croissance annuelle de 0,8 %.