Suneung : Lee Jae Myung adresse un message d’encouragement aux candidats

Write: 2025-08-06 10:54:10Update: 2025-08-06 16:42:56

Photo : YONHAP News

A 100 jours du suneung, l’équivalent sud-coréen du baccalauréat, le président de la République a exprimé, hier, des encouragements aux candidats. Dans un message intitulé « J-100, à vous tous qui êtes déjà une fierté », posté sur Facebook, Lee Jae Myung a affirmé que leurs efforts fournis aujourd’hui, deviendraient le terrain où leurs rêves pourraient s’épanouir.

En soulignant le travail acharné des élèves et en exprimant sa fierté à leur égard, le chef de l’Etat a rappelé que leur famille, leurs amis et leurs enseignants les soutenaient pleinement. Il leur a conseillé de ne pas oublier l’importance de s’aimer soi-même.

Enfin, Lee a également adressé ses encouragements aux jeunes ayant déjà choisi de se lancer dans une carrière pour devenir des experts dans leur domaine, au lieu de se préparer aux concours d’entrée à l’université, tout en leur souhaitant un bel avenir.
