Ulchi 2025 : le Premier ministre appelle à une vigilance accrue face aux nouvelles menaces

Lors de son discours d’ouverture à la réunion de présentation des préparatifs de l’exercice Ulchi, tenue hier à Séoul, le Premier ministre a appelé à une vigilance accrue face aux nouvelles menaces sécuritaires. Kim Min-seok a déclaré que les technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle, les drones et les cyberattaques sont de plus en plus exploitées à des fins militaires. Les manœuvres de cette année doivent, selon lui, permettre de mieux s’y préparer.Le chef du gouvernement a également insisté sur l’importance d’intégrer des scénarios réalistes inspirés du contexte sécuritaire actuel. Il a poursuivi en indiquant que des exercices impliquant les citoyens devaient être organisés, afin de renforcer les capacités de préparation et le sens civique en matière de défense, tant du gouvernement que de la population. Dans cette perspective, les autorités prévoient de simuler des situations d’attaques de drones ou des intrusions cybernétiques visant des infrastructures publiques. Elles mobiliseront la coopération transversale entre institutions afin de consolider le dispositif national de gestion de crise.Crée en 1968, à la suite d’une tentative d’infiltration armée menée par un commando nord-coréen, cet entraînement civilo-militaire est organisé annuellement afin de tester le système national de préparation aux situations d’urgence. Cette année, il est prévu du 18 au 21 août.