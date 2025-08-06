Aller au menu Aller à la page

Incheon dément toute pollution radioactive liée aux rejets nord-coréens

Write: 2025-08-06 11:29:39Update: 2025-08-06 13:22:23

Incheon dément toute pollution radioactive liée aux rejets nord-coréens

Photo : YONHAP News

A la suite des rumeurs de rejet d’eaux radioactives par Pyongyang dans la mer, la ville sud-coréenne d’Incheon a assuré aujourd’hui qu’aucune anomalie radioactive n’avait été détectée. Selon les analyses de son Institut de recherche en santé et environnement, la concentration moyenne d’uranium dans l’eau des 45 sites contrôlés s’élève à 2,0 μg/L, avec une valeur minimale de 1,0 μg/L et une maximale de 2,3 μg/L. Ce sont des niveaux inférieurs à la moyenne naturelle de 3,3 μg/L.

La région frontalière de Ganghwa a subi des pertes dans les secteurs du tourisme et de la pêche après que certains médias ont rapporté, en juin dernier, que des eaux radioactives auraient été jetées par une usine de raffinage d’uranium de Pyongsan.

Face à la polémique, Séoul avait annoncé, le mois dernier, qu’aucune anomalie n’avait été détectée à l’issue d’analyses menées conjointement par la Commission de sûreté et de sécurité nucléaires (NSSC), le ministère des Océans et de la Pêche, ainsi que le ministère de l’Environnement.
