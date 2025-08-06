Ukraine : Moscou aiderait Pyongyang à moderniser son système de lancement d’armes nucléaires

Photo : YONHAP News

Le directeur du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Boudanov, a affirmé que Moscou soutenait activement la modernisation des moyens de lancement d’armes nucléaires de Pyongyang. Une déclaration faite mardi, lors d’une intervention à la télévision locale.Depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022, la Russie est de plus en plus isolée sur la scène internationale et renforce sa coopération avec des pays considérés comme hostiles à l’Occident, notamment la Corée du Nord et l’Iran. Le royaume ermite aurait ainsi fourni à son traditionnel allié du personnel, des obus et des missiles afin de soutenir son effort de guerre en échange de transferts de technologies dans le domaine de la défense.Depuis la signature en juin 2024 d’un traité de partenariat stratégique global par Vladimir Poutine et Kim Jong-un, leurs relations s’approfondissent non seulement dans le domaine militaire, mais également dans les secteurs civils.