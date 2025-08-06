Séoul achève le retrait des haut-parleurs et va organiser les obsèques pour un nord-Coréen non réclamé

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Réunification a déclaré, mardi, que Pyongyang n’avait donné aucune réponse sur sa volonté de rapatrier la dépouille d’un nord-Coréen, découverte sur la côte de l’île de Seokmo près de la frontière. Avant de préciser qu’en conséquence, les autorités organiseront des funérailles respectueuses selon la procédure applicable aux personnes non réclamées.Pour rappel, le ministère avait proposé, le 29 juillet, de restituer le corps à la Corée du Nord via le village de Panmunjom le 5 août à 15h, et lui avait demandé de faire part de sa position par les canaux de communication intercoréens.Par ailleurs, l’armée sud-coréenne a achevé le retrait des haut-parleurs installés proche de la ligne de démarcation. Selon elle, une vingtaine de dispositifs ont été enlevés hier après-midi. Cette opération, entamée la veille dans un contexte de désescalade, a été terminée en une seule journée. Il reste à voir si Pyongyang choisira à son tour de désinstaller les siens, mais aucun mouvement en ce sens n’a été observé pour l’instant.