Kim Keon-hee se présente devant le procureur spécial

Photo : YONHAP News

Kim Keon-hee, l'épouse de l’ancien président Yoon Suk Yeol, s’est présentée ce matin devant l’équipe du procureur spécial Min Joong-ki, chargée d’enquêter sur plusieurs affaires la concernant.Aux journalistes qui l’attendaient, l’ex-Première dame a présenté ses excuses aux citoyens pour avoir causé des inquiétudes affirmant qu’ « elle n’est qu’une personne sans importance ». Avant d’ajouter qu'elle comptait coopérer pleinement aux investigations. C’est la première fois qu’elle comparaît publiquement, alors qu'elle a répondu jusqu'ici par écrit ou visite officieuse.L’interrogatoire porte sur cinq dossiers, dont les soupçons de manipulation du cours de l’action de Deutsch Motors, d'ingérence de Myung Tae-kyun dans l'investiture d'une candidate à des élections partielles, ainsi que d’avoir reçu des cadeaux de luxe de la part de l’Eglise de l’Unification par l’intermédiaire du chaman Geonjin en échange de son soutien dans divers projets.Bien que Kim ait affirmé vouloir collaborer, il reste incertain que l’interrogatoire se prolonge dans la nuit, puisqu’elle a évoqué des problèmes de santé. Des auditions supplémentaires pourraient donc être organisées.