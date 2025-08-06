Corée-USA : Séoul mise sur un accord de principe pour moderniser l'alliance

Photo : YONHAP News

Un sommet devrait se tenir à la fin du mois entre le président sud-coréen Lee Jae Myung et son homologue américain Donald Trump. Cette entrevue portera sur les négociations commerciales, mais aussi sur des enjeux diplomatiques et de sécurité.La question de la modernisation de l'alliance bilatérale devrait également s’inviter dans les discussions. Elle pourrait concerner un changement de l'ampleur et du rôle des troupes américaines stationnées sur la péninsule, une augmentation du budget de défense de Séoul, ainsi que le transfert du contrôle opérationnel en temps de guerre (OPCON).Néanmoins, à ce sujet, les deux parties devraient simplement aboutir à un accord de principe : renforcer l’alliance en la transformant un partenariat stratégique global et tourné vers l’avenir, adapté aux nouveaux environnements sécuritaires dans la région.Selon des sources diplomatiques, les discussions de travail en ce sens viennent de commencer, avec une seule réunion tenue entre hauts responsables jusqu’ici. Ce dossier doit également être examiné avec prudence, en prenant en compte la Stratégie de défense nationale des Etats-Unis (NDS), attendue ce mois-ci, ainsi qu’à un éventuel repositionnement militaire américain.La hausse du budget militaire pourrait être abordée lors du sommet, deux pays ayant déjà trouvé un certain terrain d’entente sur la question. Washington, qui a exigé des membres de l’Otan qu’ils consacrent 5 % de leur PIB à la défense, souhaite appliquer la même logique à ses alliés d’Asie de l’Est, dont la Corée du Sud et le Japon.