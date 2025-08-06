Droits de douane : Trump se félicite de l’ouverture du marché sud-coréen

Photo : YONHAP News

A l'approche de l'entrée en vigueur des droits de douane réciproques prévue le 7 août, Donald Trump s’est félicité des résultats obtenus des négociations commerciales, lors d’une interview diffusée hier, sur une chaîne américaine.Concernant la Corée du Sud, le numéro un des Etats-Unis a affirmé que c'était un pays fermé, mais qu’il a ouvert son marché et que cela deviendra une affaire énorme, avant d'ajouter que les Américains peuvent désormais y vendre des voitures, des camions et des SUV.Le président américain a également insisté sur le fait que les investissements promis à son pays en échange d’une baisse des tarifs ne sont pas des prêts, mais de l’argent offert. Sur les conséquences d’un non-respect de ces engagements, il a cité l’Union européenne comme exemple, déclarant qu’elle devrait alors payer des droits de douane de 35 %.Le locataire de la Maison Blanche a également annoncé qu’une nouvelle liste de droits de douane serait dévoilée la semaine prochaine, évoquant les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques. Concernant les médicaments, il a précisé que les taxes commenceraient à un faible niveau, avant de grimper à 150 % dans un an ou un an et demi, puis à 250 % par la suite. Cette mesure viserait à laisser les entreprises du secteur un délai maximum de 18 mois pour déménager leur production sur le sol américain.