Hémicycle : une seconde obstruction parlementaire du PPP s’achève en 7 heures

Photo : YONHAP News

Mardi, après l’adoption en séance plénière de l’amendement d’une loi sur la radiodiffusion, visant à réformer la gouvernance de la KBS, le Parti du Pouvoir du peuple (PPP) a lancé une seconde obstruction parlementaire contre une autre : la loi sur la Fondation pour la culture audiovisuelle. Toutefois, comme la session extraordinaire de juillet prenait fin hier, l’intervention du député Kim Jang-gyeom, ancien président de MBC, s’est automatiquement arrêtée peu après minuit. C’était après environ sept heures de discours.Ce mercredi, alors qu’une nouvelle session extraordinaire s’ouvre pour le mois d’août, le Minjoo a fait savoir que le texte serait examiné en priorité lors de la première séance plénière prévue le 21 août. La formation au pouvoir entend également faire adopter, selon le même processus, d’autres mesures législatives controversées. De son côté, le principal parti de l’opposition a annoncé qu’il recourrait à nouveau à une stratégie d’obstruction pour bloquer toutes ces initiatives.