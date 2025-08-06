L’effet Han Kang fait bondir les ventes de littérature coréenne à l’étranger

Photo : YONHAP News

L’intérêt du public international pour la littérature coréenne a été ravivé par le prix Nobel décerné à Han Kang. L’Institut de Traduction Littéraire de Corée (KLTI) a annoncé, aujourd’hui, que les ouvrages coréens traduits et publiés à l’étranger, avec son soutien en 2024, s’étaient écoulés à quelque 1,2 million d’exemplaires. Il s’agit d’une hausse de près de 130 % par rapport à l’année précédente.Cette croissance spectaculaire s’explique en grande partie par l’effet direct de la consécration de Han. Grâce au KLTI, ses œuvres ont été diffusées dans 77 pays à travers 28 langues. En Espagne, par exemple, ses écrits ont été réédités ou ont fait l’objet d’un rebranding, mettant en avant son statut de lauréate.D’autres plumes du pays du Matin clair se distinguent également. Les romans « Lapin maudit » de Chung Bora, « S’aimer dans la grande ville » de Park Sang-young et « Kim Ji-young, née en 1982 » de Cho Nam-joo se sont tous vendus à plus de 4 000 exemplaires trois ans d’affilée.Les littératures de genre, telles que le roman graphique ou la fantasy, connaissent elles aussi une belle dynamique. « L’oiseau qui boit les larmes », signé Lee Yeong-do, a trouvé plus de 20 000 lecteurs en Allemagne l’année dernière. Quant à la version espagnole de « Grass » de Keum-suk Gendry-Kim, elle affiche une moyenne annuelle de plus de 10 000 copies écoulées depuis 2022.