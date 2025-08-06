Défense : Washington met en avant le rôle de Séoul

Photo : YONHAP News

Le sous-secrétaire américain à la Défense a souligné l’importance du rôle de Séoul face à Pyongyang. Dans une publication postée sur les réseaux sociaux, peu après un échange téléphonique entre les ministres de la Défense des deux pays fin juillet, il a indiqué que la Corée du Sud restait un modèle par sa volonté de prendre les devants dans la défense contre le régime nord-coréen, et dans ses dépenses militaires.Elbridge Colby a également affirmé que Séoul et Washington partageaient la nécessité de moderniser leur alliance pour mieux répondre aux nouveaux environnements sécuritaires de la région. Avant d'ajouter que les deux parties continueront à coopérer étroitement pour construire une alliance stratégiquement durable et prête à faire face à des menaces communes.Ces propos laissent entendre que les Etats-Unis souhaitent que son allié renforce son rôle sécuritaire vis-à-vis du Nord, tandis qu'ils se concentreraient sur la dissuasion face à la Chine dans l'Indo-Pacifique. Washington semble également attendre une réponse favorable à l’objectif d’un budget de défense équivalant à 5 % du PIB, récemment adopté au sein de l’Otan.Enfin, la « modernisation de l’alliance » est interprétée comme une attente d’un engagement accru de Séoul pour contrer les menaces chinoises. Dans ce contexte, le champ d’action des GI's stationnés sur la péninsule pourrait s’élargir pour répondre à Pékin et à Moscou.