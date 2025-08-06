Visa : Séoul décide d'une exemption temporaire pour les touristes chinois en groupe

Photo : YONHAP News

Alors que Pékin autorise, depuis novembre dernier, l’entrée sans visa des citoyens sud-coréens, Séoul a décidé d’appliquer un dispositif équivalent, notamment à l'approche de la fête nationale chinoise en octobre.Ainsi, les touristes en provenance du continent chinois, voyageant en groupe, entre le 29 septembre 2025 et le 30 juin 2026, seront exonérés de visa. Le gouvernement a pris cette décision aujourd'hui lors d'une réunion tenue sous la direction du Premier ministre. Kim Min-seok estime que, dans un contexte de reprise du tourisme, cette mesure stimulera la demande supplémentaire et contribuera à doper l’économie locale.Par ailleurs, afin de faciliter l’entrée des participants étrangers aux conférences internationales, l'exécutif prévoit d’élargir les bénéficiaires du système dit « fast track », un processus d’immigration simplifié. Le seuil de ce service, réservé actuellement aux événements accueillant plus de 500 personnes, sera abaissé à 300.Enfin, le dispositif pilote de simplification des contrôles des entrées sera officialisé après la fin de sa période d'essai prévue jusqu’à la fin de l'année.