World Korea Forum : Chung Dong-young s’exprimer sur les relations intercoréennes

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Réunification a prononcé un discours vidéo sur les relations intercoréennes au World Korea Forum, qui s’est ouvert hier à l’Université nationale de Nairobi au Kenya. Chung Dong-young s’est montré optimiste quant à un changement éventuel de la politique actuelle de Kim Jong-un, qui considère la Corée du Sud comme hostile, et défend la théorie de deux Etats. Il a indiqué que les contacts civils entre les deux voisins ont été complètement interrompus ces six dernières années. Avant d’ajouter que le rétablissement au plus vite des relations constitue une responsabilité importante du nouveau gouvernement sud-coréen.Le ministre a également noté que Pyongyang percevait Séoul comme une menace pour son régime, ce qui le pousse à renforcer son contrôle interne. Selon lui, le cœur du problème de la péninsule réside dans les préoccupations sécuritaires du royaume ermite et la résolution de la question nucléaire nord-coréenne passe d’abord par la fin de son conflit avec les Etats-Unis.Enfin, Chung a mentionné les mesures récentes prises par l’administration de Lee Jae Myung, telles que l’autorisation des contacts civils avec le Nord et le retrait des haut-parleurs de propagande. Pour lui, ces gestes de bonne volonté ont reçu des réponses modestes du royaume ermite. Avant de souligner que la cohérence de la politique nord-coréenne est importante.