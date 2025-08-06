Séoul- Hanoï : Tô Lâm va effectuer une visite d’Etat en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, va effectuer une visite d'Etat en Corée du Sud. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, la porte-parole de la présidence au cours d’un briefing. Selon Kang Yu-jung, le déplacement est prévue du 10 au 13 août. L'homme fort vietnamien sera accompagné de son épouse.En amont de ce voyage, le président sud-coréen a accordé une interview à la Vietnam News Agency. Dans cet entretien, publié aujourd’hui, Lee Jae Myung a qualifié Hanoï de partenaire important dans le processus de réconciliation et de coopération entre les deux Corées.Par ailleurs, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s’est entretenu, mercredi, avec son homologue vietnamien. A l’occasion de leur première conversation téléphonique, Cho Hyun a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux accordé récemment à la délégation spéciale du président Lee. Il a également proposé de poursuivre activement les échanges et la communication de haut niveau, ainsi que de renforcer la coopération étroite sur les scènes régionale et internationale.De son côté, Bui Thanh Son a déclaré que le Vietnam considérait la Corée du Sud comme un partenaire clé digne de confiance. Avant d’exprimer l’espoir de développer activement leur partenariat stratégique global dans divers domaines. Il a également proposé une rencontre en personne dans un avenir proche afin de discuter des moyens de développer les relations bilatérales.