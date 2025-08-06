Affaire Lee Choon-suak : le chef de l’Etat ordonne une enquête rigoureuse

Photo : The Fact 더팩트 제공

Le président de la République Lee Jae-myung a ordonné mercredi une enquête rapide et rigoureuse sur les allégations concernant Lee Choon-suak. Ce député du Minjoo est accusé d’avoir effectué des transactions boursières sous un nom emprunté. C’est ce qu’a annoncé la porte-parole du Bureau présidentiel, Kang Yu-jung, lors d’un briefing.Le parlementaire du parti de centre-gauche a été impliqué dans une polémique après qu’une photo le montrant en train de réaliser des transactions boursières sous le nom de son assistant a été rendue publique mardi. Il a aussitôt quitté volontairement la formation présidentielle, qui a annoncé, dès le lendemain, son intention de l’exclure officiellement. Le Comité présidentiel de planification des politiques a, lui aussi, déclaré qu’il procéderait à sa révocation, comme le chef de l’Etat l’avait demandé.La réaction rapide et ferme du président Lee, alors qu’il est en vacances d’été, est interprétée comme une tentative d’éviter que cette affaire n’entrave les grands enjeux politiques, notamment la réforme des marchés financiers. Il avait souligné à plusieurs reprises sa volonté ferme d’ouvrir l’ère du « KOSPI 5 000 » et d’éradiquer les transactions boursières illégales. Cette affaire est donc susceptible de porter atteinte à la crédibilité de la politique gouvernementale.Dans ce contexte, il est estimé que le dirigeant cherche à contenir la polémique en ordonnant une clarification rapide des faits, ainsi qu’une enquête impartiale par crainte d’une détérioration de l’opinion publique et d'une perte d’élan pour les réformes.