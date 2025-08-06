Football : Son Heung-min signe au LAFC

Le Los Angeles Football Club (LAFC) a officiellement annoncé, aujourd’hui, la signature de Son Heung-min. Le club de Major League Soccer (MLS) a déclaré que son recrutement était un rêve de longue date, exprimant un immense respect pour lui, tant en tant que joueur qu’en tant qu’homme.
Tottenham Hotspur a également officialisé le transfert. Sur son site web, l'équipe anglaise a écrit que le sud-Coréen, arrivé en août 2015, était devenu l’un des plus grands joueurs de son histoire. Son président, Daniel Levy, lui a également adressé ses remerciements et ses encouragements pour son nouveau défi.
Par ailleurs, le New York Times a rapporté que le montant déboursé par le LAFC pour s’attacher les services de Sonny constitue un record en MLS. Le quotidien américain a également estimé qu’il était devenu le joueur le plus remarqué du championnat, après Lionel Messi.
A noter que le capitaine de la Corée du Sud retrouve son ancien coéquipier, le gardien français Hugo Lloris.