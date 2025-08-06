Football : Son Heung-min signe au LAFC

Photo : YONHAP News

Le Los Angeles Football Club (LAFC) a officiellement annoncé, aujourd’hui, la signature de Son Heung-min. Le club de Major League Soccer (MLS) a déclaré que son recrutement était un rêve de longue date, exprimant un immense respect pour lui, tant en tant que joueur qu’en tant qu’homme.Tottenham Hotspur a également officialisé le transfert. Sur son site web, l'équipe anglaise a écrit que le sud-Coréen, arrivé en août 2015, était devenu l’un des plus grands joueurs de son histoire. Son président, Daniel Levy, lui a également adressé ses remerciements et ses encouragements pour son nouveau défi.Par ailleurs, le New York Times a rapporté que le montant déboursé par le LAFC pour s’attacher les services de Sonny constitue un record en MLS. Le quotidien américain a également estimé qu’il était devenu le joueur le plus remarqué du championnat, après Lionel Messi.A noter que le capitaine de la Corée du Sud retrouve son ancien coéquipier, le gardien français Hugo Lloris.