Samsung Electronics produira la nouvelle puce d’Apple aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Apple a annoncé, ce matin, que sa puce nouvelle génération sera produite par Samsung Electronics. Celles-ci doivent permettre d’optimiser l’efficacité énergétique et les performances des produits de la marque à la pomme expédiés dans le monde entier.Le secteur présume que la puce concernée serait un capteur d’image (CIS) destiné à la prochaine génération d’iPhone. La série de capteurs d’image de Samsung, ISOCELL, conçue par sa division System LSI, sera fabriquée dans son usine de fonderie située à Austin, au Texas. Actuellement, le géant sud-coréen de l’électronique équipe déjà ses propres smartphones Galaxy de ces capteurs ainsi que ceux de Xiaomi, Vivo et Motorola.L'entreprise américaine aurait fait ce choix dans le cadre de sa stratégie de localisation aux Etats-Unis, tout en visant à diversifier sa chaîne d’approvisionnement. Jusqu’à présent, elle se procurait entièrement de capteurs d’image auprès du japonais Sony.