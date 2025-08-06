Balance courante : excédent record de 14,2 milliards de dollars en juin

Photo : YONHAP News

Selon un bilan provisoire, publié aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), le surplus courant de la Corée du Sud a atteint un niveau record de 14,2 milliards de dollars en juin, soit 1,1 milliard de plus en glissement annuel. La balance courante reste ainsi excédentaire pour le 26e mois consécutif, la troisième plus longue durée depuis les années 2000.En détail, les exportations ont progressé de 2,3 % sur un an, à 60,3 milliards de dollars, dopées notamment par les expéditions de puces électroniques (+11,3 %), de périphériques informatiques (+13,6 %) et de produits pharmaceutiques (+51,8 %). Les importations, elles, ont grimpé de 0,7 %, à 47,2 milliards de dollars, en repartant à la hausse pour la première fois en trois mois. Le pays a ainsi affiché un excédent commercial de 13,1 milliards de dollars, le troisième plus élevé de l'histoire.Géographiquement, les ventes des produits « made in Korea » ont bondi dans l’Union européenne (14,7 %), en Asie du Sud-Est (6 %) et au Japon (2,9 %). Au contraire, celles en Chine (-2,7 %) et aux Etats-Unis (-0,5 %) ont diminué.