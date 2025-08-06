UFS 2025 : les manœuvres auront lieu du 18 au 28 août

Photo : KBS News

La date des exercices sud-coréano-américains « Ulchi Freedom Shield » (UFS) est désormais connue. Ils auront lieu du 18 au 28 août dans le sud de la péninsule. Pendant dix jours, les deux armées procéderont à des exercices de poste de commandement simulés par ordinateur (CPX) ainsi qu’à ceux sur le terrain (FTX).Dans un briefing conjoint, aujourd’hui au siège du ministère sud-coréen de la Défense, les deux alliés ont de nouveau insisté sur le caractère purement défensif de ces entraînements annuels. Pyongyang les considère néanmoins comme des répétitions générales pour une invasion de son territoire.Le Commandement des Nations unies en Corée (UNC), créé il y a 75 ans, envisage d’y faire participer ses pays membres. De son côté, la Commission de supervision des nations neutres en Corée (NNSC) veillera au respect de l’accord d’armistice de 1953 durant les opérations.