Mandat d’amener contre Yoon : nouvel échec de son exécution

Photo : YONHAP News

L'exécution du mandat d’amener contre Yoon Suk Yeol a de nouveau échoué. L’équipe du procureur spécial chargé de l’affaire Kim Keon-hee a tenté de l’exécuter ce matin, vers 8h25, au centre de détention de Séoul. Cependant, l’ancien président de la République a opposé une forte résistance, et en raison des risques de blessure, l’opération a été suspendue vers 9h40. Il s’agit du deuxième échec après la tentative du 1er août.Le mandat est valable jusqu’à aujourd’hui. L’équipe du procureur spécial devrait donc envisager soit d’en demander un nouveau, soit de l’inculper sans interrogatoire.Pour rappel, l’ex-couple présidentiel est soupçonné d’avoir aidé Kim Young-sun à être candidate aux législatives, en contrepartie de sondages électoraux fournis gratuitement par l'intermédiaire politique Myung Tae-kyun avant l’élection présidentielle de 2022.Par ailleurs, l’équipe du procureur spécial chargée d’enquêter sur l’affaire de tentative d’insurrection a convoqué, ce matin, le président de l’Assemblée nationale, Woo Won-shik, en tant que témoin. L’objectif est de déterminer si, lors du processus de levée de la loi martiale en décembre, la direction du Parti du pouvoir du peuple a entravé le vote au Parlement.