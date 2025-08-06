Droits de douane américains : Séoul nie la possibilité d’un tarif de 100 % pour les semi-conducteurs

Photo : YONHAP News

Alors que Donald Trump a annoncé vouloir imposer des droits de douane de près de 100 % sur les semi-conducteurs importés, Séoul a souligné avoir obtenu « le statut de nation la plus favorisée » de la part de Washington.Dans une interview accordée ce matin à SBS, le ministre délégué au Commerce extérieur a affirmé que lors de la conclusion de l'accord commercial, les Etats-Unis ont promis ce traitement pour les futurs tarifs, notamment dans les secteurs des puces électroniques et de la bio-industrie. Selon Yeo Han-koo, si un taux de 15 % est appliqué à un partenaire préférentiel, la Corée du Sud bénéficiera du même taux, peu importe que d’autres pays soient ensuite taxés à 100 ou 200 %. A la question de savoir si Samsung Electronics ou SK Hynix pourraient être frappés par un tarif de 100 %, il a répondu par la négative.Pour rappel, le président américain a fait cette déclaration hier lors d’un événement à la Maison Blanche consacré aux investissements locaux d’Apple. Il a affirmé que tous les circuits intégrés et les semi-conducteurs entrant sur le territoire seront concernés. Il a toutefois précisé que les entreprises qui construisent des usines sur le sol américain pourraient y échapper.